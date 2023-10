Inflexibles amb la IA

Actualitzada 06/10/2023 a les 06:07

El Sindicat d’Actors de Hollywood (SAG-Aftra) va recalcar la matinada d’ahir (hora d’Andorra) el total rebuig al fet que els grans estudis de cinema i televisió utilitzin imatges i veus dels intèrprets per entrenar sistemes d’intel·ligència artificial (IA) generativa. “Si un individu decidís infringir el contingut protegit per drets d’autor d’una d’aquestes empreses s’enfrontaria a una gran quantitat de problemes legals. No haurien d’estar igualment protegits els individus la propietat intel·lectual dels quals es va utilitzar per entrenar l’algorisme d’una IA?”, es va preguntar el negociador en cap de SAG-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland.

El també director de l’executiva nacional d’aquest sindicat es va pronunciar en aquests termes durant una sessió davant la Comissió Federal de Comerç dels EUA, que va haver d’abandonar abans que finalitzés pel desenvolupament de la negociació amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), que mira de posar fi a una vaga que va començar el 12 de juliol passat. No obstant això, la trobada de dimecres tampoc va desbloquejar la situació.

En un comunicat publicat hores després, el sindicat va afirmar que tornarien a reunir-se avui, però que serà durant el cap de setmana quan tots dos es plantejaran internament les seves postures. Dilluns hi haurà un altre acostament, que podria aplanar el camí cap a una resolució del conflicte.

No es van facilitar més detalls sobre aquesta qüestió, però sembla que, tal com ha vingut passant des que s’iniciessin els piquets, el pagament dels drets residuals –les quantitats amb les quals els estudis o plataformes compensen els professionals cada vegada que un dels projectes torna a emetre’s– i l’ús de la IA continuen sent els principals esculls.

D’aquí la fèrria posició de Crabtree-Ireland durant la sessió davant la Comissió Federal de Comerç, subratllant que els continguts generats per actors “reflecteixen un treball real” que mereix major protecció. Els drets d’autor no preveuen els rostres dels actors ni les veus dels cantants, però en alguns estats com Califòrnia o Nova York hi ha lleis que els emparen contra els usos comercials no autoritzats del nom, la imatge i trets propis de la seva identitat.