Potser sentis un fort sentiment de culpa ara per alguna cosa que vas fer en un esforç per alimentar el teu ego. Sigues conscient de com les teves accions han afectat els altres i demana perdó. La culpa és una emoció bàsicament inútil de la qual t'has de desfer tan aviat com et sigui possible. No deixeu que aquest sentiment us impedeixi obrir el vostre cor per restaurar-lo al vostre estat original d'innocència.