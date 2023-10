Les converses avancen

Actualitzada 05/10/2023 a les 06:10

El comitè negociador del sindicat d’actors de Hollywood va assistir ahir als piquets de la vaga per demanar als seus membres “solidaritat” i “suport” durant el segon dia de converses amb els estudis. “És el dia 81 de vaga i estem representant els afiliats de tot el país. Som aquí, hem tornat a les negociacions i guanyarem!”, va assegurar el negociador cap del sindicat SAG-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland, en un vídeo difós a les xarxes socials.

Els portaveus sindicals van reprendre dilluns passat les reunions amb els estudis, representats per l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), i a través d’un comunicat conjunt van anunciar que les converses seguirien durant aquesta setmana. Abans de la represa del diàleg, els intèrprets s’havien mantingut distanciats amb els estudis des del 12 de juliol, data en què van acabar abruptament i sense èxit les negociacions. Dilluns, fonts pròximes a les dues organitzacions van afirmar que les trobades havien estat “cordials”, “útils” i “constructives”.

S’espera que les converses entre el SAG-Aftra i l’AMPTP acabin amb l’aturada històrica de les produccions de Hollywood, que ha generat retards en estrenes i l’ajornament de premis com els Emmy, i que també ha tingut fortes repercussions econòmiques en la indústria. El principi d’acord aconseguit pel sindicat de guionistes WGA el 24 de setembre i que va posar fi a la seva vaga suposa una finestra d’esperança per als actors, que també busquen millores en la seva retribució per l’streaming i protecció davant de l’ús de la intel·ligència artificial.

No obstant això, els guionistes –que van estar més de cinc mesos en vaga– encara esperen la ratificació del conveni. Els membres voten fins al dia 9 l’aprovació definitiva, i de no prosperar, la vaga es reprendria.