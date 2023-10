Homenatge a la gent gran amb el concert 'Música per la memòria'

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:17

Creand Fundació organitza dilluns 9 d'octubre el concert 'Música per la memòria', un espectacle que busca fer un homenatge a la gent gran i que, tot i que va adreçat especialment als usuaris de L'espai, també està obert a tots els padrins del país. La proposta anirà a càrrec d'un quintet de corda i un percussionista de l'ONCA, qui narraran una història sobre l'amor i el pas del temps a través de les paraules d'un actor, segons indiquen en nota de premsa. El repertori està format per cançons com Angelitos negros, Dos gardenias, Bésame mucho o Si tu me dices ven, entre altres clàssics de la memòria col·lectiva.El quintet està format per Francesc Planella i Àlex Arajol, als violins; Sílvia Garcia a la viola; Mireia Planas al violoncel, i Òscar Llauradó al contrabaix, acompanyats per Lluís Cartes a la percussió i per l'actor Ivan Caro en el paper de Bartolí. Joan Hernández s'ha encarregat de la direcció escènica, juntament amb la col·laboració també de Caro en la dramatúrgia. Els arranjaments musicals són de Santiago Pereira.El concert es farà a les 11.30 hores a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, per assistir-hi cal fer reserva prèvia mitjançant trucada telefònica al 868 025.