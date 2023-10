Independentment de si participes voluntàriament, sens dubte jugaràs un paper clau en l'acció. De vegades et sents com el jugador fonamental l'acció del qual decideix el destí del joc. Ara has de tancar els ulls, respirar profundament i trobar la resposta al teu cor. No miris els altres a la recerca de suport, perquè tindran les seves pròpies agendes i idees sobre què has de fer. Només tu saps què és millor per a tu.