Les sèries del mes (i II)

Actualitzada 04/10/2023 a les 06:08

–Nada, 11 d’octubre a Disney+. Cinc episodis de menys de mitja hora conformen aquesta sèrie de Disney+, que arriba l’11 d’octubre. La vida d’un crític gastronòmic vingut a menys (Luis Brandoni) servirà com a fil conductor per analitzar des de diversos angles la ciutat de Buenos Aires, amb l’ajuda de petites explicacions de l’argot rioplatense interpretades per Robert De Niro. Dirigeixen els argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat.

–Cocina con química, 13 d’octubre a Apple TV+. Ficció ambientada en la dècada del 1950, en la qual la científica Elizabeth Zott (Brie Larson) és acomiadada del seu laboratori i es veu obligada a acceptar una feina com a presentadora en un programa televisiu de cuina. Allà es proposa ensenyar a una nació de mestresses de casa molt més que receptes.

–Élite (T7), 20 d’octubre a Netflix. Un dels grans èxits torna a la plataforma amb la setena temporada. En aquest lliurament, Omar torna a l’institut Las Encinas gràcies a unes pràctiques i allà s’enfronta als seus fantasmes cara a cara després de la mort de Samuel. Valentina Zenere, André Lamoglia, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana o Carmen Arrufat segueixen al capdavant del repartiment.

–Noche de chicas, 25 d’octubre a Disney+. Aquesta ficció que Disney+ estrena el dia 25 transforma una trobada al camp per veure la final del Mundial del 2010 de les amigues Tess (Aislinn Derbez), Laura (Silvia Alonso), Elena (Leticia Dolera) i Kira (Paula Usero) en una història de venjança. Tot es desencadena quan es descobreix que Lola (María León), una amiga de joventut, té segrestats tres violadors d’una menor que no van ser condemnats.

–Altres estrenes destacades. Aquest octubre també tornen algunes de les sèries més populars amb noves temporades. Després de l’èxit de La novia gitana, el 8 d’octubre arriba a Atresplayer l’adaptació del segon lliurament de la saga de Carmen Mola, i el dia 23 serà el torn de la segona entrega de 30 monedas, d’Álex de la Iglesia, a HBO Max. Mentrestant, demà arriba a Disney+ la segona temporada de Loki, i a Netflix la tercera de la francesa Lupin. El 30 d’octubre, la segona temporada de La edad dorada omplirà HBO Max del sabor del Nova York de final del segle XIX.