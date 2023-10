Potser avui et resultarà difícil prendre una decisió sobre qualsevol assumpte pràctic. Si descobreixes que aquest és el cas, no et molestis a pressionar-te per fer que això passi. Avui et preocupa més el costat imaginatiu de la vida. Somiar despert pot ser un meravellós refugi per a tu avui. Feu alguna cosa que us tregui del vostre estat d'ànim actual. Vés a veure una pel·lícula o diverteix-te aquesta nit.