Les sèries del mes (I)

Actualitzada 03/10/2023 a les 06:15

L’abundant calendari de sèries de l’octubre retornarà a les pantalles algunes de les ficcions més estimades, com Loki o Élite, i apostarà per desenes de títols nous, com la sèrie argentina Nada, amb l’actuació especial de Robert De Niro, o La Mesías, la nova sèrie de Los Javis.

–Los crímenes de Port Talbot, ja disponible a Filmin. La plataforma Filmin llança avui aquesta sèrie de la BBC produïda per Ed Whitmore (Manhunt) en la qual es relaten els assassinats perpetrats durant els anys setanta per Joseph Kappen, el primer assassí en sèrie de la història de Gal·les. El cas, a més, va trigar a resoldre’s, ja que la investigació es va prolongar durant dues dècades.

–Beckham, 4 d’octubre a Netflix. Quatre capítols d’accés exclusiu a Netflix a partir de demà realitzen un viatge per la vida del futbolista David Beckham, des de l’humil començament com a noi de la classe obrera londinenca fins a la seva escalada a l’èxit com a jugador professional. Entrevistes i material d’arxiu conformen el gros del material.

–Urban. La vida es nuestra, 4 d’octubre a Amazon. Aquesta nova sèrie de Prime Video, que s’estrena demà, uneix Lola (María Pedraza) i Yanet (Asia Ortega) en un viatge a Màlaga fugint d’un present complicat. Allà es veuran implicades en un triangle amorós amb Patrick (Bernardo Flores), un jove de barri que ja despunta en el món de la música urbana i està punt de triomfar.

–La Mesías, 11 d’octubre a Movistar Plus+. La nova ficció de Los Javis arriba amb doble episodi i un nou lliurament cada dijous. La trama s’endinsa en la vida d’Enric, un home turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós al qual un grup de música pop cristiana li canviarà la vida. L’andorrà Roger Casamajor encapçala l’elenc.