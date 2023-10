Actualitzada 03/10/2023 a les 06:23

CINEMA

‘QUAI D’ORSAY’, DE BERTRAND TAVERNIER

Sàtira política que té com a protagonista Alexandre Taillard de Vorms, ministre d’Afers Exteriors de França, sempre disposat a tractar amb els poderosos, demanar als grans càrrecs que lluitin per la pau, calmar els de gallet fàcil i consolidar la seva candidatura per al Premi Nobel de la Pau. Hora: 20 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

MÚSICA



‘TARDOR D’ÒPERA’

Audicions comentades. Reprenem les sessions d’òpera amb el veterà expert en la matèria Mario Raviola.Encamp.

CONFERÈNCIES

‘EL COSTAT BO DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL’

Ana Freire abordarà l’ús de l’analítica de dades i la intel·ligència artificial per caracteritzar trastorns de salut mental a les xarxes socials. L’acte estarà obert al públic, amb entrada lliure. Hora: 11 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

‘TINC UNA ALUMNA QUE VOL SER GAMER’

Algunes reflexions sobre la didàctica de les noves teconologies a Andorra. El professor i doctor en Societat de la Informació Alan Ward explicarà alguns canvis que ha vist al llarg de 30 anys ensenyant informàtica i les noves tecnologies a Andorra, des de les tecnologies disponibles fins als perfils i els interessos dels alumnes.Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘NATHALIE LAUNAY’

Nathalie Launay, biòloga de professió i alumna de l’Escola d’art Andorra la Vella. Les seves investigacions i treballs de laboratori amb el llenguatge genètic la porten a desenvolupar una visió en què la seqüència i el codi la interpel·len, essent elements que s’instauren en la seva pintura, aportant a la vegada una càrrega poètica. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa.Ordino. Fins al 28 d’octubre.

‘ABANS MIRÀVEM LA LLUNA PER TOT’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘LA VUELTA’

Una exposició temporal per donar a conèixer les estratègies i les situacions de carrera que es donen en el ciclisme, tot posant-nos en la pell d’un ciclista que està recorrent les 21 etapes que conformen aquesta gran volta. Un viatge des de l’etapa pròleg fins al podi final.Andorra la Vella. Fins al 6 de gener.