Els teus intents per dominar un nou programa informàtic o un altre tipus de tecnologia podrien semblar no anar enlloc. És possible que tendes a dubtar de la teva capacitat i per tant sentis molta frustració. No obstant, persisteix. No et desesperis! No es requereix res més que una mica de concentració i tenaç persistència. També pot valdre la pena demanar l'ajuda d'algú que en sàpiga més.