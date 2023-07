HBO, favorita als Emmy

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:47

La sèrie dramàtica Succession es va alçar ahir amb 27 nominacions per a la 75 edició dels Emmy i es va convertir en la producció amb més candidatures, seguida de The Last of Us i The White Lotus, amb 24 i 23, respectivament, segons va anunciar l’Acadèmia de la Televisió dels EUA. Així, en la particular disputa entre les plataformes per mirar d’imposar la seva hegemonia, HBO es va alçar amb una victòria sense pal·liatius en acaparar aquest top 3 de sèries amb més candidatures.En aquesta ocasió, les tres produccions que concentren més nominacions competiran en la categoria de millor sèrie de drama, un apartat que completen Andor, Better Call Saul, The Crown i House of the Dragon.Malgrat l’èxit de la quarta i última temporada de Succession, que ha superat les 24 nominacions de l’any passat, encara queda lluny el rècord històric per a una sèrie de drama que va marcar Game of Thrones amb 32 el 2019. La presència d’aquesta producció sobre la multimilionària família Roy, que ja va vèncer en la categoria de millor sèrie de drama el 2020 i el 2022, figurava en totes les travesses de la premsa especialitzada.Així mateix, el fenomen The Last of Us aconsegueix en la seva primera temporada alçar-se amb 24 nominacions, incloses les de millor actor i actriu per als seus protagonistes, Pedro Pascal i Bella Ramsey. I si la primera temporada de The White Lotus li va valer l’Emmy a millor sèrie limitada l’any passat, aquest segon lliurament li ha suposat entrar amb força en els apartats de drama, amb 23 nominacions.En l’àmbit de comèdia continua el regnat de Ted Lasso (Apple TV+), que ja acumula dos Emmy com a millor sèrie, i va pel tercer. La tercera temporada li va valdre ahir 21 nominacions, amb Jason Sudeikis postulant-se novament com a millor actor en aquest format.La 75a edició dels Emmy està prevista per al 18 de setembre a Los Angeles, però la celebració podria veure’s amenaçada si el Sindicat d’Actors de Hollywood segueix els passos del gremi de guionistes i es posa en vaga per falta d’entesa amb els grans estudis. Al tancament d’aquesta edició, les dues parts seguien negociant in extremis.