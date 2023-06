Les sèries del mes (II)

Actualitzada 02/06/2023 a les 07:02

The Crowded Room, 9 de juny a Apple TV+. Thriller protagonitzat i produït per Tom Holland. Relata la història d’un home que és arrestat després de participar en un tiroteig a Nova York el 1979, a través d’una sèrie d’entrevistes amb una curiosa interrogadora a la qual dona vida Amanda Seyfried. Creada pel guionista Akiva Goldsman, la ficció consta de deu episodis.Pau Freixas, director de sèries com Polseres vermelles o, dirigeix aquesta adaptació del format Cites que es va estrenar a TV3 el 2015 i que al seu torn era una adaptació de la britànica Dates, creada per Brian Eisley dos anys abans. Amb un repartiment coral en el qual destaquen Carmen Machi, Belén Cuesta, Iván Massagué, Laia Costa o Carolina Yuste, narra trobades entre desconeguts forjades a través d’internet.Nova sèrie de Marvel Studios en la qual Samuel L. Jackson interpreta l’excap de l’agència d’espionatge SHIELD Nick Fury, qui s’assabenta d’una invasió clandestina a la Terra per part d’una facció dels Skrulls –una raça d’extraterrestres–, que han canviat de forma física. Fury s’uneix als seus aliats en una lluita contra rellotge per frustrar una imminent invasió i salvar la humanitat.Basada en fets reals, aquesta sèrie creada pel dramaturg Miguel del Arco recupera la desconeguda història del camp de concentració franquista denominat Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, situat en un paratge desèrtic de Fuerteventura, entre 1954 i 1966. Era un de tants llocs on el règim enviava els condemnats per la Ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, va ser implementada per incloure-hi també els homosexuals.