‘FESTIVAL CLASSICAND’

Actualitzada 02/06/2023 a les 07:04

Concert a càrrec de Stabat Mater de Pergolesi-Orquestra Nacional clàssica d’Andorra.Hora: 21 h.Andorra la Vella.David Segura és un artista amb gran recorregut professional capaç de plasmar qualsevol idea en una superfície amb les seves pintures d’esprai. Els seus grafitis són coneguts a tot el país. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.20 h - Inauguració oficial de la IIIa Edició de la Diada de l'acordió.20.15 h - Concert del Duo Mikel Andueza (saxofon) i Javier López Jaso (acordió).. Sant Julià de Lòria.Celebra el Dia Internacional de la Bicicleta amb un seguit d'activitats festives pensades per a tota la família per promoure l'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat ordinària.-18 h. Visita guiada.Una visita al museu en profunditat, de la mà dels guies de Bici Lab Andorra.-19 h Concert de piano.Martí Sansa, Sergi Sansa i Joel Andrés. Institut de Música d’Andorra la Vella.Andorra la Vella.Activitat gratuïta. Adaptació i direcció: Joan Hernández. Hora: 18 h i 21 h.Andorra la Vella.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.‘Clixé de Canòlich’Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlic, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien estar fetes.Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.Fins l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva. Museu del Còmic. Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX. Museu Casa d’Areny-Plandolit. Ordino. Fins al 31 d’agost.