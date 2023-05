En certa manera sembla que de sobte una bestiola sorollosa i molesta ha entrat a l'escena i està voletejant davant teu. La teva primera reacció pot ser intentar espantar-ho i moureu els braços enèrgicament per aturar-lo. Lamentablement només aconseguiràs que es torni més molest encara. La millor tàctica serà ignorar-ho i deixar-ho que segueixi el seu camí per on vulgui.