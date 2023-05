Canvi de paradigma

Actualitzada 30/05/2023 a les 06:50

The White Lotus és una de les sèries més importants per a HBO en aquesta era de finals i cancel·lacions. Succession i Barry, dues de les seves ficcions més seguides en aquests últims temps, s’acomiaden de la cadena per deixar pas a altres històries. La companyia té el focus posat en l’expansió de Game of Thrones i la continuació de La casa del dragón, però no tan sols de George R. R. Martin pot viure la plataforma.En aquest sentit, Mike White ja treballa en la tercera temporada de The White Lotus i, després d’assegurar-se el retorn d’una actriu molt estimada i de revelar que la trama es traslladarà a Tailàndia, s’ha confirmat que la sèrie podria afrontar nous crossovers amb anteriors episodis, renunciant, en part, a aquesta essència antològica per abraçar una narrativa que lligui i connecti totes les trames presentades.“Seria fàcil fer una antologia completa, però crec que és més divertit tenir petits fils que es connectin al llarg de la sèrie”, ha dit White en una entrevista recollida per ComicBook. “Si la sèrie dura un parell de temporades més, seria divertit tenir una temporada estel·lar”, afegeix.The White Lotus té actualment dues temporades disponibles a HBO Max i ha d’estrenar encara la seva tercera tanda d’episodis, que ens portaran a Tailàndia per viure una experiència mística. “La primera temporada va destacar els diners i la segona el sexe”, comenta White. “Crec que la tercera temporada hauria de ser una mirada satírica i divertida sobre la religió i espiritualitat orientals”, agrega.Fins avui, l’actriu que servia de ganxo entre la història dels diferents The White Lotus era Jennifer Coolidge. El personatge, però, ja no seguirà en la ficció i per això Mike White ha fet que Natasha Rothwell, actriu que va aparèixer per primer cop a la sèrie la primera temporada, sigui una de les artistes estrella d’aquest nou bloc d’episodis. Encara que d’entrada el format sigui antològic, perquè sempre es presenta un nou elenc de personatges en una ubicació diferent, el creador vol connectar-ho tot d’alguna manera perquè hi hagi un fil conductor de fons.