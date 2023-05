Arqueologia televisiva

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:45

La imminent estrena d’Indiana Jones and the Dial of Destiny ha animat a Disney a recuperar tota la saga d’Steven Spielberg i George Lucas en la seva plataforma. Després d’anunciar que els quatre lliuraments que s’han pogut veure als cinemes estarien disponibles a Disney+ a partir d’aquest dimecres, la companyia ha informat també que repesca un dels projectes més desconeguts de l’aventurer, que es va emetre entre 1992 i 1996, primer en forma seriada, i després com a films: Las aventuras del joven Indiana Jones.Durant anys, aquesta ficció televisiva ha estat ocultada per Disney pel fet que era un problema per a la cronologia i la trama dels llargmetratges, causant una mica de caos. En ella, vèiem al jove Indy protagonitzant les seves primeres aventures al costat del seu pare a principis del segle XX.La major particularitat d’aquesta sèrie és que és un viatge constant al passat. El protagonista, amb el qual arrenca l’obra, és un Indiana Jones de 93 anys, borni i fet pols per la quantitat d’aventures que ha viscut al llarg de la seva vida. Cadascun dels episodis és un viatge d’Indiana recorrent el món, fent front a tota mena de desafiaments i obstacles que tan sols ell podria superar. En mostrar al petit Henry Jones Jr. en diverses etapes de la joventut, el personatge va ser interpretat per una interessant varietat d’artistes: Corey Carrier, Sean Patrick Flanery i fins i tot el mateix Harrison Ford s’encarreguen de representar al prestigiós arqueòleg, que es topa amb personatges com Winston Churchill o Albert Einstein.La sèrie estarà disponible en Disney+ a partir de dimecres, tot i que de moment només s’ha confirmat l’estrena als Estats Units. De tota manera, a l’igual que amb la tetralogia, s’espera que la ficció televisiva també estigui disponible a Europa. Una gran oportunitat per conèixer més detalls del passat de l’icònic personatge.