Aprendre a fer-se vell

Actualitzada 24/03/2023 a les 06:14

La segona temporada de Sentimos las molestias, la sèrie original de Movistar Plus+ protagonitzada per Miguel Rellán i Antonio Resines, s’estrenarà completa (sis episodis) a la plataforma dijous vinent, 30 de març.En aquesta nova entrega, que pren un gir força més dramàtic respecte als capítols precedents, Rafa (Rellán) ha entrat en una depressió perquè el càncer de pròstata li ha canviat la vida, té problemes d’impotència i es veu convertit en el vell que mai va voler ser. En aquest context, li demana a Müller (Resines) que compleixi la seva part del tracte: que l’ajudi a morir com van acordar. Müller s’hi nega, però és incapaç de convèncer-lo i Rafa ho continua intentant fins que acaba amb la seva paciència.Müller decideix que Rafa l’haurà d’acompanyar a tot arreu on vagi per poder vigilar-lo de prop. Però el mateix Müller té els seus problemes. Per un costat, sent amenaçat el seu lloc a l’orquestra per Lombardo (Peter Vives), al mateix temps que veu com Gloria (Fiorella Faltoyano) refà la seva vida. També tem que la seva relació secreta amb Irene (María Miguel) pugui acabar costant-li la seva amistat amb Rafa.Abans de tocar fons, coneixeran Alejandro (Manuel Galiana), un intel·lectual prejubilat que es convertirà en el guia del seu nou viatge cap a la vellesa. Alejandro aconsegueix impressionar Müller, perquè a més de culte i polifacètic és admirador seu. Rafa, en el seu estat menys afalagador, no opina el mateix. Alejandro només li sembla un pesat, però és més que probable que el que realment senti és gelosia. Alejandro organitzarà una excursió a Torremolinos en la qual els Rafas, al costat d’altres companys de viatge –entre els quals es troben Fernando (Fernando Colomo) i Carmen (Carmen Arévalo)– descobriran una nova manera de veure la vida.