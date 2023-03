‘Stalking Chernobil. Exploración después del apocalipsis’

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:25

Presentació del llibre que conté els textos de les nou conferències i la taula rodona impartides durant l’any 2021 sobre les efemèrides escollides i altres temes variats, i els articles de la conferència magistral i les ponències presentades als catorzens Debats de recerca a l’entorn de les noves tecnologies. Hora: de 18.30 a les 19.30 h.Andorra la Vella.Descobreix una obra mestra addictiva i inoblidable de l’autor Kostas Taksis, un escriptor grec que va morir assassinat en circumstàncies mai aclarides. Hora: 19 h.Encamp.El documental examina la cultura underground de la zona d’exclusió de Txernòbil. Tres dècades després del desastre nuclear més infame del món. Hora: 21 h.La Massana.Aprendrem a aplicar-la com a eina d’autoconeixement i creixement personal. Amb Valeria Berisso. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Encamp commemorarà el Dia mundial de l’aigua amb una jornada de portes obertes a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de les Pardines.Encamp.Exposició d’aquarel·la de Mireia Tarrés.Escaldes-Engordany.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean Luc Herbert.Ordino. Fins al 10 d’abril.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere d’una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme que no us podeu perdre.. Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espanyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal com ara Picasso, Miró, Cézanne o Matisse, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.. Sant Julià de Lòria.