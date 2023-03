Amazon juga fort

Actualitzada 19/03/2023 a les 06:41

Encara falta més d’un mes per a l’estrena de Citadel, però el caríssim i problemàtic projecte dels germans Russo ja s’ha assegurat la continuïtat. Segons informa The Hollywood Reporter, la sèrie d’Amazon protagonitzada per Priyanka Chopra i Richard Madden ha estat renovada per una segona temporada abans del seu debut el pròxim 28 d’abril, probablement perquè la companyia espera amortitzar així la seva enorme inversió econòmica.No està clar a hores d’ara de quants lliuraments estarà composta aquesta segona tanda d’episodis, però la primera constarà de tan sols sis capítols. La notícia arriba pocs dies després que la sèrie mostrés les primeres imatges en un tràiler oficial.Descrita com un “esdeveniment internacional” de grans dimensions, Citadel és un ambiciós projecte que pretén ser la base d’una franquícia estructurada en diversos spin-offs locals en països com Itàlia, l’Índia o Mèxic, que estaran interconnectades i es rodaran en l’idioma local. Aquest thriller d’acció, la premissa del qual s’ha mantingut en secret fins fa poc, segueix la vida de dos espies, Mason i Nadia, que formen part de Citadel, una organització global que no està lligada a cap país. No obstant això, quan la companyia s’enfonsa de manera sobtada, els protagonistes decideixen investigar els fets malgrat que els hagin esborrat els records.El pressupost de Citadel s’ha disparat fins als 235 milions dòlars, uns 75 milions més dels pressupostats per Amazon inicialment, després que els seus responsables es veiessin obligats a tornar a gravar algunes escenes després de donar per finalitzat el rodatge. La raó va ser que a la companyia no l’acabava de convèncer el muntatge inicial de la sèrie. Així, els Russo van decidir realitzar un muntatge propi amb escenes addicionals que va acabar agradant més als directius.Aquests canvis van provocar que la meitat de l’equip creatiu, el showrunner Josh Appelbaum, la productora Sarah Bradshaw i el director Brian Kirk, deixessin el projecte. Per compensar les sortides, els Russo van decidir contractar el guionista David Weil i el director de fotografia Newton Thomas Siegel.