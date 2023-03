'Adeu, Peter Pan'

Actualitzada 18/03/2023 a les 06:52

Espectacle de titelles, per a tots els públics. A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les històries i les aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan...Hora: a les 17 h i a les 18.30 h.Andorra la VellaSara Hernández és una pintora que juga amb la improvisació, fent partícip el públic per a la finalització de les seves obres. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Sessió de tech-house. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Concert en directe a càrrec de Maluka & Los Afronautas. Hora: 22 h.Canillo.L’objectiu d’aquest seminari és revisar la naturalesa del conflicte. Horari: de 9 a 13.30 h i de 15 a 18.30 h.. Andorra la Vella.Construeix el teu mòbil a l’estil de Manuel Marín. Hora: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.Escaldes-Engordany.Classe xerrada sobre l’escriptura dramàtica a càrrec d’Agustí Franch. Activitat gratuïta. Hora: de 10 a 13 h. Biblioteca comunal universitària.Sant Julià de Lòria.Taller de pintura mural per a infants Siluetes a càrrec de Samantha Bosque. Hora: 17 h.Escaldes-Engordany.En aquest taller descobrirem com és cada persona segons el seu grafisme i signatura. Amb Montse Perelló, grafòloga. Preu: 60 euros. Hora: de 10 a 13 h.Escaldes-Engordany.Taller a càrrec d’Íngrid Forell. Preu del taller: 6 euros. Hora: 12 h.La Massana.A càrrec de Carina Mourão i Goreti Escudeiro.Activitat destinada a infants de cinc a deu anys. Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.L’elit mundial de l’esquí alpí es dona cita novament a les pistes de Grandvalira per a les finals de la Copa del Món Audi FIS 2023.Sempre és agradable veure una actuació a l’escenari. Però un primer pla crea records especials. A iCBM Ordino us hem organitzat una nit íntima de monòleg amb Charly Taylor. Hora: 19 h.Ordino.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean-Luc Herbert.rdino. Fins al 10 d’abril.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp.Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme, que no us podeu perdre.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: De dimarts a divendres, de 16 h a 20 h, i dissabtes, de 10 h a 13 h, i de 16 h a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 15 d’abril.Exposició d’Arnau Sánchez.Andorra la Vella. Fins al 24 de març.Exposició que recull trenta anys de carrera de l'artista Sam Bosque en un moment en què la seva obra es troba en un punt d'inflexió.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de maig.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de manera prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar, primer, per l’emancipació femenina i, actualment, per la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espa-nyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal com ara Picasso, Miró, Cézanne i Matisse, entre altres. Horari: 10 h-13 h i 16 h-19 h de dilluns a divendres i 10 h-13 h dissabtes. Diumenges, tancat.Andorra la Vella.Fins al 27 d’abril.