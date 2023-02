Avui no us deixeu atrapar per mons aliens de fantasia. Si vols que les coses es facin, el millor serà que confiïs en tu. El més important és no enganyar-te a pensar que tot està bé, quan en realitat no és així. L?aspecte celestial d?avui potser creu núvols que enfosqueixin la veritat de la situació. Fes tot el possible per traspassar aquest mantell de boira i arribar al fons de l'assumpte.