El teu compromís amb els altres tendirà a convertir-se en part clau del dia per a tu. Potser et trobes en un món de somni, especialment pel que fa a situacions romàntiques. Sent la llibertat d'explorar nous regnes de tendresa que abans temies. També tingues en compte que tu o la teva parella poden no ser realistes en la manera com comparteixen l'espai o els recursos. Les línies de la realitat s'estan esborrant.