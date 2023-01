Crònica d'una fugida

Actualitzada 29/01/2023 a les 07:12

La misteriosa fugida d’Antonio Anglés, el principal implicat en el crim de les nenes d’Alcàsser, que roman en parador desconegut des del 1993, és l’eix temàtic una nova docusèrie d’Atresmedia, que ja en prepara l’estrena, segons ha informat el mitjà especilitzat VerTele. Anglés: Historia de una fuga és com es dirà aquesta nova sèrie documental de tres lliuraments, resultat d’una investigació periodística que al llarg de més de cinc anys ha repassat i seguit els passos del pròfug de la justícia, un dels criminals més buscats per la Interpol, després de protagonitzar una sonada fugida.Genar Martí i Jorge Saucedo, com a directors de la producció, s’han encarregat de fer aquesta detallada recerca, que s’adaptarà audiovisualment amb guió de Carlos del Hoyo i direcció de fotografia de David de Frutos. Coincidint amb el 30è aniversari dels fets, i amb Anglés encara acusat de segrest, violació, assassinat, inhumació il·legal i possessió il·lícita d’armes; la intenció d’Atresmedia és convertir el llançament de la docusèrie en un esdeveniment televisiu.Cal fer ressaltar que Martí i Saucedo van aconseguir que es reobrís el cas al febrer del 2020, arran d’un reportatge a l’espai Equipo de investigación, on van entrevistar el capità del City of Plymouth, el vaixell en què Anglés va fugir el març del 1993.En principi, el documental anirà destinat a la plataforma Atresplayer Premium, però com passa amb altres produccions, també podrà veure’s en obert, previsiblement a la Sexta. No se sap, ara com ara, si es llançarà en obert només el primer lliurament o tots tres capítols. La docusèrie reconstruirà la fugida d’Antonio Anglés i comptarà amb els principals testimonis del cas per intentar indagar què s’ha fet del criminal més buscat d’Espanya i presumpte autor del delicte que va marcar una època en la història negra del país.