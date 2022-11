Fusió en perspectiva

Actualitzada 07/11/2022 a les 06:54

Els canvis no paren a la plataforma de Warner, i és que després d’acomiadar el servei HBO que vam conèixer fins al 2021, d’aquí a uns quants mesos HBO Max i Discovery Plus s’uniran per combinar tots dos catàlegs i complir l’últim pas de la fusió entre WarnerMedia i Discovery.Pel que se sap fins ara, la fusió de les dues plataformes significaria que, per començar, el disseny de la web i les aplicacions seguiria l’estil que podem veure actualment a Discovery+, disponible a Europa des de l’any passat. Així mateix, la unió implicarà que tot el catàleg d’aquest últim passarà a estar disponible juntament amb els títols de què ja gaudim a HBO Max. Per tant, tots els programes dels canals Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Travel Channel, Magnolia Network, HGTV, Food Network i Investigation Discovery sortiran als perfils dels usuaris.Nous programes d’història, de cuina, documentals, true crime i realities estaran a l’abast de totes aquelles persones que estiguin subscrites a HBO Max i Discovery Plus, només que ara en un sol lloc, ajuntant així el millor de tots dos mons, el de la ficció i el de la no-ficció.Davant d’aquest panorama, hi haurà un augment del preu? És el que es pot esperar. Segons informa Deadline, el CEO d’streaming i jocs de la companyia, Jean-Briac Perrette, va fer saber als inversors que poden esperar que els preus “pugin” amb la fusió de les dues plataformes. Però no va aportar xifres concretes ni tampoc no va donar pistes sobre quant podria augmentar la mensualitat.Als Estats Units, el nou conglomerat començarà a funcionar a la primavera del 2023, i encara que per a Europa el debut estava planejat per a mitjan o final del 2024, sembla que s’avançarà uns quants mesos. Almenys aquests són els plans previstos per Warner Bros. Discovery.