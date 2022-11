Les sèries del mes (i III)

The Last of Us

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:45

'THE LAST OF US' S'ESTRENA EL 15 DE GENER

Al llarg dels últims mesos s’han anat coneixent detalls de l’adaptació del videojoc The Last of Us per part de HBO gràcies a la publicació de diverses imatges i dels primers teasers, que han estat una prometedora carta de presentació. No obstant això, la data d’estrena de la sèrie protagonitzada per Pedro Pascal i Bella Ramsey s’ha mantingut guardada zelosament, deixant entreveure que no seria pròxima. Ara, HBO Max ha alleujat aquesta incertesa amb una filtració inesperada. Segons ha indicat la plataforma a la fitxa del teaser de la sèrie, la nova ficció estarà disponible a partir del 15 de gener als Estats Units i Amèrica Llatina. La versió nord-americana del servei de streaming havia inclòs aquesta anotació que revela la data, un fet que no va passar desapercebut entre els fans del videojoc. Poques hores després, Warner Bros. Discovery va confirmar-la. A Europa, la sèrie arribarà l’endemà, el 16 de gener. Al llarg dels últims mesos s’han anat coneixent detalls de l’adaptació del videojoc The Last of Us per part de HBO gràcies a la publicació de diverses imatges i dels primers teasers, que han estat una prometedora carta de presentació. No obstant això, la data d’estrena de la sèrie protagonitzada per Pedro Pascal i Bella Ramsey s’ha mantingut guardada zelosament, deixant entreveure que no seria pròxima. Ara, HBO Max ha alleujat aquesta incertesa amb una filtració inesperada. Segons ha indicat la plataforma a la fitxa del teaser de la sèrie, la nova ficció estarà disponible a partir del 15 de gener als Estats Units i Amèrica Llatina. La versió nord-americana del servei de streaming havia inclòs aquesta anotació que revela la data, un fet que no va passar desapercebut entre els fans del videojoc. Poques hores després, Warner Bros. Discovery va confirmar-la. A Europa, la sèrie arribarà l’endemà, el 16 de gener.

