Les sèries del mes (II)

Actualitzada 01/09/2022 a les 07:10

Pistol, 8 de setembre a Disney+. L’aclamat director de Trainspotting, el britànic Danny Boyle, dirigeix aquesta minisèrie de sis episodis sobre la revolució musical que van desencadenar els Sex Pistols. La producció està basada en l’autobiografia del fundador i guitarrista Steve Jones. El protagonista guia l’espectador a través d’un viatge per la història del grup i el seu entorn, des de les cases de protecció oficial de l’oest de Londres fins a la famosa botiga de Vivienne Westwood i Malcolm McLaren a King’s Road.–Mike, 8 de setembre a Disney+. Temes com la diferència de classes als Estats Units, la raça, la misogínia, la fama i el poder dels mitjans de comunicació s’entrellacen en aquesta sèrie que aborda els alts i baixos de la carrera i la vida personal del cèlebre boxador Mike Tyson. Trevante Rhodes dona vida al personatge principal.–Somos valientes, 9 de setembre a Apple TV+. Sèrie documental que segueix la política demòcrata estatunidenca Hillary Clinton i la seva filla Chelsea en un homenatge a les dones valentes que les inspiren, un viatge en el qual parlaran amb artistes, activistes i líders comunitàries com Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Kim Kardashian o Amy Schumer.–The Serpent Queen, 11 de setembre a Starzplay. Samantha Morton interpreta la reina Catalina de Mèdici, una de les governants més poderoses de la història de França, en una sèrie que es desenvolupa a través de flash­backs en els quals la monarca defensa les seves accions i imparteix les lliçons que ha après a la seva nova serventa de confiança. Del guionista i productor executiu Justin Haythe (Revolutionary Road, Red Sparrow).–Un asunto privado, 16 de setembre a Amazon Prime. Aura Garrido interpreta una jove de l’alta societat gallega que vol ser policia i s’obstina a descobrir un assassí en sèrie que amenaça la ciutat en aquest thriller d’aventures de Bambú Producciones que també compta en el repartiment amb Jean Reno, Ángela Molina i Álex García.–Santo, 16 setembre a Netflix. Sèrie criminal d’acció que gira entorn del narcotraficant més buscat del món, el rostre del qual mai ha estat revelat, i dels dos policies que van darrere seu, interpretats per Bruno Gagliasso i Raúl Arévalo, dos caràcters oposats que hauran d’aprendre a entendre’s si volen que la seva missió arribi a bon port.