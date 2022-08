Les sèries del mes (I)

Actualitzada 31/08/2022 a les 07:01

El final de l’estiu arriba carregat de novetats en el terreny de les sèries. L’ambiciosa El Señor de los Anillos: los anillos de poder encapçala un catàleg en el qual destaquen un biopic sobre els Sex Pistols i un altre sobre Mike Tyson, una història d’espies amb Jeff Bridges o el final de The Good Fight.–El Señor de los Anillos: los anillos de poder, 2 de setembre a Amazon Prime Video. Ambientada milers d’anys abans dels esdeveniments d’El Hòbbit i El Senyor dels Anells de J. R. R. Tolkien, la sèrie d’Amazon desenvolupa històries de la Segona Edat de la Terra Mitjana, com la forja dels anells o l’ascens de Sauron. D. Payne i Patrick McKay són els creadors i J. A. Bayona ha dirigit els dos primers capítols. Es tracta de la producció més cara de la història de la televisió, amb un pressupost de 468 milions de dòlars per a aquesta primera temporada de vuit episodis.–Tú no eres especial, 2 de setembre a Netflix. Comèdia adolescent creada per Estíbaliz Burgaleta que gira entorn de la jove Amaia (Delia Brufau) quan de la nit al dia ha de dir adeu a Barcelona, on té tots els seus amics, per anar a viure al poble de la seva mare. Malgrat el disgust inicial, aviat descobrirà alguna cosa que pot donar-li un gir a la seva vida, i és que sembla haver heretat els poders de la seva àvia, una dona amb fama de bruixa.–Pantheon, 2 de setembre a AMC+. Aquesta sèrie d’animació es basa en la col·lecció de relats curts del guardonat autor Ken Liu, i explora el tema de la intel·ligència artificial a través de la història de Maddie (Katie Chang), una adolescent que pateix assetjament i rep una misteriosa ajuda a través d’internet.–Billy el niño, 5 de setembre a Movistar+. Creada per Michael Hirst, aquesta sèrie de vuit episodis explica la història real del facinerós Billy el Nen –interpretat per Tom Blyth– abans de convertir-se en una llegenda.