Les coses et seran més favorables en les properes quatre setmanes tot i que avui et pots trobar que van massa lentes. Podria ser que hi hagi una mica de tensió al teu cos i que no sents prou motivació per posar-te en moviment. No et preocupis per això. Aquest sentiment passarà aviat i et sentiràs com sempre en qualsevol moment.