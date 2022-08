'Neteja' a HBO Max (i II)

Actualitzada 29/08/2022 a les 07:12

El catàleg d’HBO Max continua acumulant baixes mentre espera les seves grans apostes de futur, que ja està anunciant a so de bombo i platerets, entre les quals cal destacar l’adaptació del videojoc The Last of Us i, de cara a la nova plataforma amb Discovery, una sèrie de l’univers de Harry Potter.Es tracta de produccions de gran importància que contrasten amb la menor rellevància dels títols ja eliminats d’HBO Max, perquè a l’hora de retirar sèries i pel·lícules per tal de reduir impostos, la plataforma s’ha decantat per les que eren entre les menys consumides pels usuaris.Així i tot, hi trobem produccions que en el seu moment van fer parlar, tal com recull la llista publicada per Variety. Per exemple, Camping, la sèrie que Lena Dunham va fer després de Girls; Vinyl, l’ambiciosa sèrie que Mick Jagger, Martin Scorsese i Terence Winter van crear el 2016 sobre la indústria musical dels 70; i Run, la ficció produïda per Phoebe Waller-Bridge.Parlem, per tant, de sèries d’escàs èxit que van ser cancel·lades amb la seva primera temporada, però que en el seu moment van ser grans apostes d’HBO. Igual que Encurtido en el tiempo, la primera pel·lícula distribuïda per HBO Max, que també ha desaparegut del catàleg. El mateix camí ha estat seguit per les dues últimes pel·lícules d’Anne Hathaway: Las Brujas, produïda per Warner Bros el 2020, i Confinados, estrenada l’any següent.De moment, no han transcendit grans detalls de la futura plataforma de Warner Bros. Discovery, però sí les intencions del CEO de la nova companyia, David Zaslav. Aquestes passen per llançar la nova OTT durant l’estiu del 2023 als EUA, a la tardor següent a Llatinoamèrica i a principi del 2024 a Europa. Del preu tampoc no se’n sap res, tret que la companyia vol oferir una subscripció més barata, o gratuïta, a canvi d’anuncis.Quant al contingut, la prioritat serà la producció de films per a l’estrena en sales, on un dels objectius serà impulsar la marca DC. Aquesta aposta pel cinema deixaria, a priori, les sèries en un segon pla.