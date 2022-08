Sortida d’excursionisme

Actualitzada 27/08/2022 a les 07:16

Ballada d'estiu amb la Principal de Berga. Hora: 20 h.Andorra la Vella.El projecte K.R.E.E.M. neix de la il·lusió de la Khaoua (veu) i Roger (guitarra) de fer música en directe i de proximitat. D’influència funk, R&B, pop, rock, reggae, bossa i fins i tot dance, les seves versions acústiques estan pensades per generar un clima emotiu i intimista. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com ara Sting, Beatles, Stevie Wonder, Kool & The Gang, James Brown, Queen i Bruno Mars, entre molts altres.Hora: 12 h.Sant Julià de Lòria.La banda, acompanyada aquest cop pel guitarrista cantant Paul DeVille, interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com ara Sting, Beatles o Stevie Wonder.Hora: 21.30 h.La Massana.En aquesta excursió, descobrirem una de les joies de la vall d’Ensagents: l’estany Moreno. Amagat sota parets escarpades, ens ofereix un increïble paisatge per gaudir de la tranquil·litat de l’estiu andorrà.Encamp.El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca.Andorra la Vella.Mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors contemporanis.Andorra la Vella.Fins a l’11 de setembre.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar al públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp.Fins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l'any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana.Fins al 16 de desembre.