Cinema familiar i compròmès a la vora del llac - Nits d’estiu als museus

Gaudeix del Carlina Market a ritme de soul i funk i les millors vibracions!. Hora: 18 h.. Canillo.Juntament amb el Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu, us proposem una sessió de cinema compromès amb el medi ambient, per a tota la família i en un lloc somiat: la vora del llac d’Engolasters. Poseu-vos còmodes i apagueu els dispositius mòbils, que comença la sessió!. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors contemporanis.Andorra la Vella. Fins a l’11 de setembre.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar al públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp.Fins al 30 de setembre.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia de Canillo. Tots el olis exposats estan fets amb la tècnica d’espàtula. Canillo. Fins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l'any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món. Galeria Alta, a Anyós. La Massana. Fins al 16 de desembre.Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre finals del segle XIX i principis del segle XX.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Sèrie Ikebana, les noves fotografies d'hivern. Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 21 de setembre.Exposició d'originals de l'artista francesa Mademoiselle Caroline.La Massana.Fins al 27 d’agost.