LA PROPOSTA DEL DIAJo Dansa - Dijous a la fresca!Les integrants de la Jo Dansa presenten una mostra de la creació artística de dansa contemporània que han portat a terme aquest mes d’agost, durant un intens procés creatiu. Hora: 20 h. Plaça de Les Fontetes. La Massana.MÚSICAevil rosebud - ritmes capital musicalEs presenta com una banda amb influències del blues tradicional, amb un repertori d’èxits que faran gaudir en directe. Grans hits com Edith Piaf, Django Reinhart o Duke Ellington. Hora: 19.30 h. Antiga Caserna de Bombers. Andorra la Vella.Cita amb la música en directe, en aquest magnífic escenari envoltat de muntanyes, per gaudir de l’estiu a ritme de les millors vibracions! Hora: 17 h.Canillo.Un recorregut per les músiques centreeuropees d’influència klezmer més populars, amb referències també a la música sefardita i hebrea en genera. El virtuosisme de la música de cambra combinada amb la passió de la música popular, en un concert fresc i trepidant ple d’emocions. Hora: 21.30 h.Escaldes-Engordany.Sunset Dreams és una formació de trio amb guitarra acústica, teclat i veu. El seu repertori està basat en el gènere musical melòdic, i interpreten una acurada selecció de les millors cançons romàntiques de les darreres dècades i actuals amb un toc personal i distingit. Hora: 22 h.Canillo.Els jardins d'Andorra Park Hotel s'ompliran de música per acompanyar la sobretaula del sopar a La Pèrgola. El jazz amb tota la seva riquesa i diferents estils serà el protagonista d'aquesta sèrie de concerts. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Descobreix amb nosaltres les històries humanes que amaguen els carrers de Sispony. Hora: 19 h.La Massana.Durant l’estiu de 1958, Sandy, una estudiant australiana va de vacances als Estats Units i coneix en Danny, el cap de la banda de joves dels T-Birds. S’enamoren, però tot s’acaba quan arriba el final de les vacances, ja que Sandy ha de tornar al seu país. Hora: 22 h.Encamp.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de setembre.