Una petita crisi encara és una crisi, no? Espera una a la teva vida personal avui. Com que no tagrada deixar sense resoldre els problemes, no seràs capaç de dilatar el bregar amb els teus problemes per més temps. Les preguntes abunden. Reparteixes la feina i les responsabilitats en parts iguals amb la teva parella? Els dos fan un esforç similar per mantenir l'harmonia en la relació? Fer preguntes és el primer pas per respondre-les.