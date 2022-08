Les Isabeles. Diëresi

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:47

La dièresi és el signe que dona veu a la vocal muda i esdevé aquí una reflexió musical coral sobre l’expressió. Un repertori íntim a partir de l’experiència pròpia i de les propostes poètiques d’alguns dels autors més destacats de l’escena actual com Mireia Calafell, Héctor Arnau, Laura Tomàs o Dorothée Volut.Hora: 19 hEscaldes-Engordany.És un duo de pop-soul-dance internacional amb un repertori innovador dins del panorama musical actual. La veu d'Emilia Bueno i la subtilesa de la guitarra clàssica contemporània de Jesualdo Miravete fan d’aquest duo un acompanyament idoni per a vetllades. Hora: 21 h.Ordino.La Gran Bruixa té una pla diabòlic per desempallegar-se de tots els nens a Anglaterra: les seves bruixes buidaran tots els magatzems de caramels i vendran caramels enverinats i xocolata que transforma els nens en ratolins! . Hora: de 22 a 23.30 h.Encamp.Introducció a la fotografia de retrat d’estudi a la manera Harcourt, un tractament de la llum molt específic per a la fotografia de retrat. Hora: de les 18 a les 21 h.Ordino.Visita teatralitzada per Santa Coloma. Tres personatges molt representatius de Santa Coloma ens guiaran, mitjançant una visita insòlita, per les singularitats del poble en un recorregut que repassarà els moments més fascinants de la història d’Andorra. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de setembre.