La notícia d'un possible augment et podria arribar avui, possiblement a través d'algun projecte en què has estat treballant. Sents una energia especial, i per tant podries tenir la temptació de voler més del normal. Això està bé, però recorda que has de mantenir el ritme. Si continuaràs amb la teva trajectòria actual, hauràs de guardar forces per al demà i més enllà!