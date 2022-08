Estrena accidentada

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:51

La Casa del Dragón era sens dubte una de les estrenes de sèries més esperades d’aquest mes i, per a molts, també de l’any. En aquest sentit, milions de seguidors de la preqüela de Joc de Trons es trobaven aquest diumenge a la nit expectants a l’altra banda de la pantalla. Una situació que va provocar que un cert percentatge d’usuaris es trobessin amb errors de servei que no els van permetre veure la sèrie. Arran d’això, les xarxes socials es van omplir d’un gran nombre de missatges d’usuaris que compartien aquest error. Finalment, HBO es va pronunciar ahir sobre l’assumpte.La nit del 21 d’agost, una gran multitud d'usuaris de Twitter van acudir al compte oficial d'ajuda i suport tècnic d’HBO Max per buscar assistència davant del col·lapse de l’apliació que patien quan intentaven accedir al primer episodi de La Casa del Dragón. La recomanació del compte, en aquest sentit, va ser desactivar els subtítols o tancar i tornar a obrir l'aplicació. Alguns d’aquests usuaris van respondre agraïts en veure el problema solucionat.Tot i això, en un comunicat emès per Deadline, HBO va declarar que milions de subscriptors van veure La Casa del Dragón satisfactòriament durant aquella nit. “Som conscients que hi ha una petita part dels usuaris que intenten connectar-se a través de dispositius Fire TV [producte d’Amazon] que estan trobant problemes i estem en procés de resolució per als afectats”, van anunciar els professionals de la plataforma. La tornada a l'univers creat per George R.R. Martin s’ha produït de la mà de la família Targaryen. En concret, La Casa del Dragón, té lloc gairebé 200 anys dels esdeveniments experimentats per John i Daenerys, i se centra en la guerra civil que va dividir els seus avantpassats.D’aquesta manera, tracta de recuperar l’esperit de Juego de Tronos des d’un punt de vista diferent.