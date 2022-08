'Reboot' d'Ally McBeal

Actualitzada 22/08/2022 a les 06:32

Ally McBeal va marcar un abans i un després a la petita pantalla quan es va estrenar als 90, per la qual cosa no és estrany que ABC se sumi a l’onada de reboots desenvolupant una sèrie seqüela de la ficció protagonitzada per Calista Flockhart.Segons informa Deadline, la nova versió d’Ally McBeal serà protagonitzada per una jove dona negra que s’uneix al bufet d’advocats Cage & Fish graduada recentment de la facultat de dret, sent també la filla de l’antiga companya d’Ally, Renee, interpretada per Lisa Nicole Carson en la sèrie original.Calista Flockhart es troba en converses perquè torni al seu mític paper en aquest nou projecte i exerceixi també la seva feina com a productora executiva, però encara no s’ha arribat a cap acord oficial. Karin Gist, que va escriure a Anatomia de Grey i Revenge abans de ser creador d’Our Kind of People i Mixed-ish, s’encarregarà d’escriure’n el guió, a més de ser-ne també productora executiva. El creador de la sèrie original, David E. Kelley, no està involucrat en aquest nou projecte, però pel que sembla, hi ha donat el vistiplau, ja que en el passat va dir que, si tornava Ally McBeal, ho hauria d’escriure una dona.Ally McBeal va debutar el 1997 a FOX seguint la història d’una jove advocada treballant per a una important firma a Boston. Ràpidament, es va convertir en una sensació cultural, creuant fronteres.Recentment, She-Hulk: Advocada Hulka ha estat comparada amb la sèrie dels 90 en tenir-hi moltes similituds. La sèrie, que ja està disponible a Disney+, és protagonitzada per Tatiana Maslany en el paper de Jennifer Walters, una advocada que aconsegueix el poder de Hulk per una transfusió de sang. Tot i que es converteix en una massa verda de dos metres quan vol, el que li interessa és centrar-se en el seu paper com a advocada.