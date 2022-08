Actualitzada 22/08/2022 a les 06:35

Els Atrapasomnis presenten nou format i espectacle, amb 7 músics i una gran escenografia per poder arribar fins a la Lluna i salvar-la. Més d'una hora de música i energia en un concert per a tota la família. Hora: 19 h.Andorra la Vella.11 h Festa de l’escuma.17 h Karaoke i xocolatada.22.30 h Ball de nit amb Duet Join.00.30 h Discomòbil amb Dj Andrius.Andorra la Vella.Un concert, una performance, una jam session de diferents disciplines en què la música electrònica, amb l’instrument de corda i la dansa i el moviment, viatjaran junts en una peça de creació inspirada per la PASSIÓ, leitmotiv de la nova temporada de la Fundació ONCA. Hora: 19 h.Sant Julià de Lòria.La Fundació ONCA presenta el nou cicle d’estiu anomenat 7 d’ONCA amb l’espectacle Electro Pentagrama. Hora: 19 h.Sant Julià de Lòria.Activitat infantil basada en la recuperació dels jocs tradicionals de cucanyes. S'organitza un circuit de Jocs de Cucanyes fent-hi participar tots els nens i nenes, joves i públic familiar. Hora: d’11 h a 12.30 h.Encamp.Isadora Duncan fou la precursora de la dansa moderna. La ballarina Mònica Bou, juntament amb Clara Santamaria i Marta Brucart, porta les seves coreografies originals: bellesa en la forma, veritat en l’autenticitat i força en l’emoció.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de setembre.