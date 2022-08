Molt més 'streaming'

Actualitzada 21/08/2022 a les 06:40

Els nord-americans van veure més contingut a través de plataformes de streaming que per televisió per cable al juliol, una fita per a la televisió en continu, que és la primera vegada que aconsegueix més visionat que la televisió tradicional, segons va anunciar aquest dijous Nielsen. La televisió en continu va capturar el 34,8% del temps total de visualització de televisió dels EUA durant el mes de juliol, mentre que la televisió per cable va atraure el 34,4%, segons l’empresa especialitzada en mesurament d’audiències. El temps total que els nord-americans van dedicar a aquestes noves maneres de mirar la televisió va augmentar el 22,6% respecte a l’any passat, mentre que el temps de visualització per cable va disminuir el 8,9%. Netflix va ser el servei d’streaming més vist el mes passat, impulsat per la seva sèrie Stranger things, seguit de YouTube. Per la seva banda, les sèries més populars de Hulu van ser Only Murders in the Building i The Bear, mentre que les de Prime Video d’Amazon van ser la nova sèrie The Terminal List i els nous episodis de The Boys.Durant els mesos estivals, en no haver-hi classes, els nens solen passar més temps consumint contingut, cosa que podria haver fet augmentar el temps que passen a YouTube i altres plataformes de transmissió al juliol. També hi sol haver una escassetat de grans esdeveniments esportius.