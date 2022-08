La moda dels anys 50. imaginant el futur

Actualitzada 21/08/2022 a les 06:43

Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de setembre.Sessió de deep electrònic per acabar la setmana. Hora: 12.30 h.Andorra la Vella.12 h. Concentració de cotxes esportius.13 h. Missa solemne i aperitiu popular.17 h. Festival infantil i xocolatada, coca i pallassos amb Arlequí.18 h. Ball de tarda.21 h. Correfocs la Massana.La Massana.12 h. Missa solemne.12.30 h. Aperitiu popular.14 h. Arrossada popular.16 h. Concurs de botifarra.17 h. Havaneres.19 h. Ball de tarda.22.30 h. Nit de Rock.02.30 h. Discomòbil.Andorra la Vella.Tallers de temàtica francesa amb llocs, gastronomia i obres d’art emblemàtiques de París, jugant amb el símil de les parades de metro.Escaldes-Engordany. Fins al 28 d’agost.Carlina Market és oci, música i diversió. És un espai a l'aire lliure on les famílies poden gaudir d'un dia diferent. Canillo.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.