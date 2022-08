Visita guiada al camí hidroelèctric d'Engolasters

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:26

La casa dels guardes, l’antic i emblemàtic funicular, la galeria interior de la presa del llac... El camí hidroelèctric d’Engolasters ens endinsa en les instal·lacions hidroelèctriques que envolten l’estany, així com en l’estreta relació entre aquestes infraestructures i la història d’Andorra.Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Marina Caró, una de les veus més boniques de Barcelona, cantarà els grans Èxits actuals amb un toc d’elegància i estil. Soul, pop i deep house.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.19 h: 2a edició del Quinto de verano Don Sornàs amenitzat per DJ SHIN a la plaça del poble (com el quinto de Nadal però d’estiu, amb premis valorats en 300 €: lots de la terra, lots eròtics, pernils i més sorpreses).23 h: plaça oberta per a pícnic musical per fer coixí abans d’una nit de festa (porteu-vos el menjar, demaneu per emportar... deixeu fluir la imaginació).24.30 h: discoplaça de temazos amb DJ SHIN.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora.La Massana.Fins al 27 d’agost.Mostra col·lectiva internacional i itinerant en què participen tres artistes andorrans: Javier Balmaseda, Martín Blanco i Fiona Morrison. Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors.Fins a l’11 de setembre.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.Horari: de 8 h a 15 h.Fins al 30 de setembre del 2022.Exposició de fotografia i portes obertes al taller. Horari: de 8:30 a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h.Escaldes.Fins al 21 de setembre del 2022.