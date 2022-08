Actualitzada 15/08/2022 a les 07:15

El gegant nord-americà d’oci i entreteniment The Walt Disney Company té previst llançar el 8 de desembre als Estats Units una versió de Disney+ amb anuncis, mentre que oferirà una versió Premium del servei sense publicitat a un preu de 10,99 dòlars, un 37,5% més, segons va confirmar la multinacional. En aquest sentit, mentre que la companyia no permetrà l’opció de subscripció anual per al nou servei de streaming amb publicitat, anomenat Basic i que tindrà un cost mensual de 7,99 dòlars, els usuaris podran contractar la versió Premium de Disney+ a un preu anual de 109,99 dòlars. Així mateix, Disney va confirmar que, a partir del 10 d’octubre vinent, augmentarà el preu de la subscripció a Hulu a 7,99 dòlars des dels 6,99 dòlars per a la versió amb publicitat, amb l’opció d’abonament anual per 79,99 dòlars , i a 14,99 des dels 12,99 dòlars per al servei sense anuncis.“Amb la nostra nova oferta de Disney+ recolzada per publicitat i una línia ampliada de plans a tota la nostra cartera de transmissió, brindarem una major varietat d’opcions per al consumidor a una varietat de punts de preu per satisfer les diverses necessitats dels nostres espectadors i atraure una audiència encara més àmplia”, va dir Kareem Daniel, president de Disney Media & Entertainment Distribution.D’aquesta manera, el gegant de l’entreteniment busca augmentar la rendibilitat del creixement de les plataformes de streaming, que van acabar el període entre abril i juny, tercer trimestre fiscal per a Disney, amb un total de 221,1 milions de subscripcions, un 27,3 % més que un any abans. Segons els comptes publicats per Disney, la rendibilitat mitjana mensual per subscripció de Disney+ a nivell global era de 4,35 dòlars, un 5% més que un any abans, malgrat la baixada del 5% al​​mercat dels Estats Units i el Canadà.