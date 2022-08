Visita guiada Andorra la Vella

Actualitzada 14/08/2022 a les 07:20

13 h: Missa solemne16 h: Activitats pels més petits17.30 h: Tradicional ensaïmada18.30 h: Ball de tarda22 h: Focs de final de festa.7.32 h: Concurs de pesca als Cortals d’Encamp – Pont de Rigoder.11 a 13 h i de 16.30 a 20.30 h Activitats aquàtiques i jocs infantils – Passeig de l'Alguer16 h: Festa de l'escuma Holi – Passeig de l'Alguer18.30 h: Repic de campanes – Església de Santa Eulàlia19 h: Ball de tarda amb Kool Age – Plaça dels Arínsols19.36 h: Cercavila pel poble amb batucada Sound de Secà - Inici a la plaça dels Arínsols20.58 h: Sopar del jovent.22.31 a 00 h Grup de versions amb Aguateques – Aparcament de Sant Miquel00.06 h: Discomòbil amb DJ Moncho + Mireia DG – Aparcament de Sant MiquelVisita guiada Andorra la VellaAquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 h i 18 h.Andorra la Vella.Veniu a gaudir d'Escaldes – Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions.Hora: 22 h.Escaldes-EngordanySessió de vermut amb Richy VuelcomMinimal house per a un bon vermut al centre d'Andorra. T'esperem a l'IQOS Lounge, un lloc ple d'artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 12.30 h.IQOS Lounge. Andorra la Vella.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Museu del Còmic. La Massana.Fins al 27 d’agost.Col·lecció Quinto -Tinarelli. Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.Fins al 24 de setembre.