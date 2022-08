Actualitzada 09/08/2022 a les 07:39

Es dedica a interpretar Rhythm & Blues, Jump & Jive, Jump Blues i Rock’n Roll dels anys 50. El seu repertori compta amb composicions pròpies i arranjaments de la banda al costat de versions anys 40.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.El cantautor barceloní presenta a Canillo dos concerts basats en els seus darrers CD. Un xou a mig camí entre el folk, el rock i el pop acústics i una posada en escena divertida i teatral que no deixa mai indiferent.Hora: 21.15 i 23 h.Canillo.Arriben de l’art italià de manejar banderes. Música de tambors i trompetes donen ritme a acrobàcies i jocs de banderes. Hora: 20 i 22 hCanillo.Porta una manta i el teu pícnic i vine a gaudir de la proposta de cinema de museus que hem preparat aquest estiu. Projecció de la pel·lícula The Square. Hora: 22 h.La Massana.Per a l’activitat Cinema a la fresca, l’hotel instal·la una pantalla al jardí que és visible tant des del restaurant com des de la terrassa exterior. Hora: 21.30 h. AndorraAndorra la Vella.A la gran ludoteca de jocs tradicionals trobem espais de jocs amb jocs d’avui, ahir i sempre presentats en format tradicional. Hora: 17.30 a 18.30 h.Encamp.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea.Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Hora: 19 h.La Massana.Fins al 27 d’agost.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Exposició de les fotografies del projecte Bubble Beirut, que la fotògrafa catalana Anna Bosch Miralpeix va presentar amb motiu de l’estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra el març del 2022.Escaldes-Engordany.Fins al 29 de juliol.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto-Tinarelli. Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 24 de setembre.