La Purito Andorra 2022

Actualitzada 07/08/2022 a les 06:39

Torna La Purito Andorra! Després de la parada per la pandèmia, torna la marxa cicloturista més amena, divertida i amb més duresa d’Europa. La marxa mostra el més pur ciclisme de carretera d’alta muntanya de la mà de Joaquim Purito Rodríguez. Hora: De 10 h a 20 h.De 8 a 14 h . 5è Open de pesca de salmònids.De 10 a 14 h. XXXXVI Marató d’escacs.D’11 a 23 h. Mercat de la Vall.12 h. Missa solemne.13 h. Ball del Contrapàs.15.30 a 20.30 h. Jocs tradicionals.de 16 a 21 h. Festa del joc i de l’esport.16.30 h. 16è Campionat de Botifarra.16.30 h. Ball de tarda.18 h. Sardanes.18.30 h. Fsta de l’escuma.19.30 h. Ballada de sardanes20 h. Esbart dansaire d’Andorra la Vella.21 h Cinema. ‘Aladín’.22.30 h Combinat de circ. Cia La Trena.23 h. Gran ball de nit. La Principal de la Bisbal i DKADAS show Band.Andorra la Vella.Les nits d'estiu sempre són un bon moment per explicar llegendes sobre la màgia dels Pirineus. És una proposta artística en què dues intèrprets expliquen contes i llegendes populars. Hora: 20 h i 22 h.Canillo.Les Escaldes sempre ha estat la parròquia de l’aigua. I així n’han deixat constància tots aquells viatgers que han trepitjat les nostres valls al llarg de la història. Hora: 11, 11.15 i 11.30 h. Escaldes-Engordany.Sessió de house classics per gaudir del diumenge. Hora: 12.30 h.Andorra la Vella.Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit. Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color. 22 h.Escaldes-Engordany.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Hora: 19 h.La Massana.Fins al 27 d’agost.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Exposició de les fotografies del projecte Bubble Beirut, que la fotògrafa catalana Anna Bosch Miralpeix va presentar amb motiu de l’estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra el març del 2022.Escaldes-Engordany.Fins al 29 de juliol.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto-Tinarelli. Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 24 de setembre.