'Turistes i Banyistes'

Actualitzada 06/08/2022 a les 06:44

Les Escaldes sempre ha estat la parròquia de l’aigua. I així n’han deixat constància tots aquells viatgers que han trepitjat les nostres valls al llarg de la història.Una manera divertida i amena de conèixer una miqueta més la història d’Escaldes-Engordany! Hora: 11.15 i 11.30 h. Escaldes-Engordany.De 8 a 14 h i de 16 a 21 h: 5è Open de pesca de salmònids amb mosca sense mort.De 8.30 a 13 h: pujada a la Comella.De 9 a 20 h: Copa andorrana de skateboarding.D’11 a 23 h: mercat de la vall.12 h: sardanes.12.30 h: danses folklòrieques.De 15.30 a 20.30 h: jocs tradicionals.De 16 a 21 h: festa del joc i de l’esport.17.30 h: exhibició castellera.18 h: sardanes.18,30 h: cercavila.19.30 h: taller de ballarusca.22.30 h: Set up. Espectacle de circ i teatre amb la Cia. Los Barlou.23.30 h: concert Oques Grasses.23.30 h: concert Ptazeta y Jaucko.Andorra la Vella.TEATRE I DANSADos ballarins talentosos toquen amb els seus peus un piano gegant, recolzat a terra, en un bell ball. Hora: a les 20 h i a les 22 h.Canillo.Les nits d’estiu sempre són un bon moment per explicar llegendes sobre la màgia dels Pirineus. És una proposta artística en què dues intèrprets expliquen contes i llegendes populars. Hora: a les 21.15 h i a les 23 h.Canillo.Sortida maquíssima de caire esportiu a la pica Roja situada fora del territori andorrà. La pica Roja es un pic molt conegut a Andorra perquè des de molts cims del nostre país la podem veure, sempre ens acompanya. Les seves crestes fan frontera entre l’Arieja a França i el Pallars Sobirà a Espanya. Hora: 22 h.Ordino.David Segura és un artista amb gran recorregut professional capaç de plasmar qualsevol idea en una superfície amb les seves pintures en esprai. Hora: 18 h.Andorra la Vella.De les 11 h a les 13 h hi haurà diferents tallers infantils al llarg de la vall d’Incles . A les 16 h, animació infantil Filikrusty.Canillo.Sessió de deep tech per començar la nit de dissabte. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Sting, Beatles, Stevie Wonder, Kool & The Gang, James Brown, Queen, Bruno Mars; entre molts d’altres, d’una manera sorprenent. Hora: 21.30 h.La Massana.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la sisena mostra Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició d’originals de l’artista francesa Mademoiselle Caroline, amb la presència de l’autora. Hora: 19 h.La Massana.Fins al 27 d’agost.Una poètica del vertigen. Música i grafia mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany.Exposició de les fotografies del projecte Bubble Beirut, que la fotògrafa catalana Anna Bosch Miralpeix va presentar amb motiu de l’estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra el març del 2022.Escaldes-Engordany.Fins al 29 de juliol.Fins al 10 de setembre.Col·lecció Quinto-Tinarelli. Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 24 de setembre.