Un missatge estrany podria venir d'una persona que no deixa el nom i la veu del qual no reconeixes. Podria, però, sonar important, per la qual cosa et podria molestar al llarg de la tarda. Com pots tornar una trucada quan no saps qui era aquesta persona? No facis cap bogeria. No val la pena angoixar-se per això. Si és important, la persona tornarà a trucar. Recordeu-ho a mesura que passi el dia.