Ets d'un humor especialment aventurer? Aquest és el tipus de dia que pots provar qualsevol cosa nova. Per què no t'inscrius en una marató, prens classes d'escalada o vas en cotxe a un lloc on mai no has estat abans? On sigui que acabis, has de trobar la pau i un estat elevat de consciència. No dubtis. Si el que tens al cap implica un risc mínim, vés a per això!