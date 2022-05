Publicitat a Disney+

Actualitzada 22/05/2022 a les 10:42

Disney+ seguirà el camí de Netflix llançant un nou servei de subscripció amb publicitat. Sembla ser que el futur de les plataformes gira al voltant d’aquest concepte, i és probable que en el futur no triguin a sumar-se al carro altres serveis com el d’HBO Max. Amazon Prime Video, d’altra banda, té un sistema de tràilers i anuncis incorporats, però amb referència a les seves pròpies ficcions.Ara, des de Variety s’informa que la plataforma de Disney està disposada a fer el pas cap a la incorporació d’anuncis, tot i que no a qualsevol preu. En aquest sentit, els executius de la companyia han assenyalat que la plataforma no acceptarà anuncis referents a l’alcohol o a la política, per a mantenir l’esperit familiar del servei. És a dir, que si des de l’empresa s’està assenyalant això és perquè possiblement a Netflix sí que ens trobarem contingut d’aquest tipus.Disney+ va anunciar el mes de març passat que s’estava plantejant un model de subscripció més assequible amb anuncis. Una modalitat que veurà la llum a final de 2022 als Estats Units, amb plans d’expandir-se internacionalment durant l’any que ve. El servei de streaming ha aprofitat els upfronts celebrats aquesta setmana per especificar que ho farà de manera restrictiva, amb l’objectiu que la plataforma mantingui el caràcter familiar.A més de la prohibició dels anuncis d’alcohol i de caràcter polític, es posarà especialment el focus en la publicitat que s’emeti en els programes dirigits a un target prescolar; i els evitarà en els perfils infantils i aquells moments en els quals els pares indiquin que hi ha algun nen o nena veient Disney+.El pla del servei és que la mitjana d’anuncis per hora sigui de quatre minuts o menys. Una quantitat significativament menor que a la plataforma germana Hulu, que compta amb entre 9 i 12 minuts d’anuncis per hora.