Actualitzada 21/05/2022 a les 07:09

Torna Daredevil. Quatre anys després de la cancel·lació a Netflix, i després d’una infinitat de rumors sobre la possible “resurrecció”, l’home sense por ja està preparat per tornar a la televisió de la mà de Disney+, que prepara una nova sèrie basada en el personatge.La plataforma ha confiat la tasca a Matt Corman i Chris Ord, creadors de Covert Affairs, que s’ocuparan de la producció executiva i la redacció dels guions d’aquesta nova ficció, una de les més esperades des que, el novembre del 2018, Daredevil finalitzés precipitadament a Netflix.Aquella decisió va ser fruit del final de l’acord entre Netflix i Marvel per a l’explotació, per part de la primera, de determinats personatges de la casa. Sempre hi va haver, però, l’esperança que tornessin en el futur.De fet, Marvel es va afanyar a insinuar “més aventures de Daredevil” la mateixa setmana del seu abrupte comiat. Unes aventures que en cap cas arribarien a curt termini, perquè l’acord Netflix-Marvel incloïa una clàusula que impedia a la factoria utilitzar aquests personatges en altres produccions durant dos anys.En el cas de Daredevil, com a mínim fins a final del 2020, tot i que el panorama a favor del seu retorn va començar a aclarir-se un any després: les aparicions tant de Charlie Cox, l’actor que va donar vida a Matt Murdock en la sèrie, a Spider-Man: No Way Home, com de Vincent D’Onofrio, que encarna al principal antagonista, Kingpin, a Ojo de Halcón de Disney+, ja van ser una pista important. Ara, s’ha confirmat que tots dos tornaran a donar vida als personatges en aquesta nova producció.